В США рассказали о психологических «приемах Путина» для воздействия на Трампа

Экс-советник Макмастер: Путин на встрече с Трампом использует четыре приема
Evan Vucci/AP

Президент России Владимир Путин на встрече с президентом США Дональдом Трампом якобы может использовать «четыре приема», чтобы склонить американского лидера на свою сторону. Об этом порталу Delfi заявил бывший советник Трампа по национальной безопасности генерал Герберт Макмастер.

«Владимир Путин — оперативник, верно? Он офицер КГБ. И он будет использовать четыре приема», — считает бывший советник президента.

Во-первых, по мнению Макмастера, Путин якобы «будет льстить» Трампу. Во-вторых, российский президент якобы намерен «создать ощущение взаимной обиды».

«Знаете, президент Трамп, с вами обошлись так же плохо, как и со мной. Так что со мной тоже обошлись плохо», — сказал Максмастер.

Третье, что якобы намерен сделать Путин на Аляске — это предложить перспективу «действительно крупной сделки» по Украине.

Наконец, президент России, по словам бывшего советника Трампа, «изобразит любую альтернативу этому как слабую или опасную».

15 августа президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

Ранее Трамп подтвердил возможность санкций в случае неудачи встречи с Путиным.

