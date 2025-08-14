На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп заявил, что Путин не будет «морочить ему голову»

Трамп: Путин не станет морочить голову на саммите на Аляске
Ken Cedeno/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин не будет «морочить ему голову» во время саммита на Аляске. Его слова приводит Sky News.

Так лидер США ответил на вопрос журналистов о том, будет ли у Путина «сильная позиция» на переговорах.

«Ну, он приедет в нашу страну», — добавил Трамп.

Помимо этого, глава Белого дома сообщил, что по итогам встречи «хочет увидеть сделку» и отметил, что если бы его не было у власти, то Россия «захватила бы всю Украину».

В ходе этой же беседы он заявил, что предстоящая встреча важна как для России, так и для США.

При этом Трамп подчеркнул, что более важной будет встреча Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Американский лидер добавил, что стороны конфликта «помирятся».

15 августа президенты РФ и США проведут переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

Ранее в США рассказали о психологических «приемах Путина» для воздействия на Трампа.

