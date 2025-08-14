На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп оценил значимость встречи с Путиным

Трамп: встреча с Путиным будет важна как для России, так и для США
Предстоящие переговоры с президентом России Владимиром Путиным на Аляске важны как для России, так и для США. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, передает Sky News.

«Я думаю, это будет очень важно для России, и для нас будет очень важно спасти много жизней», — заявил он.

Глава США выразил надежду, что переговоры с российским коллегой «пройдут хорошо». Трамп добавил, что более важной будет встреча Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Американский лидер добавил, что стороны конфликта «помирятся».

15 августа президенты РФ и США проведут переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

В составе российской делегации вошли помощник российского лидера Юрий Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров и министр обороны Андрей Белоусов.

Ранее СМИ раскрыли подробности о мерах безопасности на встрече Путина и Трампа.

Встреча Путина и Трампа
