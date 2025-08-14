Песков назвал ошибкой предсказание итогов встречи Путина и Трампа

Песков: предрекать результаты саммита России и США на Аляске было бы ошибкой

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков призвал не забегать вперед и не предрекать результаты саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, на данный момент «было бы ошибкой <...> пытаться забегать вперед и пытаться предрекать результат».

Во время брифинга представитель Кремля отметил, что Путин и Трамп по итогам встречи очертят круг договоренностей и пониманий, которых им удастся достичь. По его словам, будет проведена совместная пресс-конференция.

При этом президент США не стал подтверждать, что проведет совместную пресс-конференцию с Путиным.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что встреча начнется в Анкоридже 15 августа в 11:30 по местному времени (или в 22:30 мск). Вместе с Путиным участие в переговорах примет российская делегация, в состав которой в том числе вошли Юрий Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров и министр обороны Андрей Белоусов.

