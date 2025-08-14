В Кремле заявили, что делегация РФ на саммите на Аляске будет представительной

Песков: делегация РФ на саммите на Аляске будет представительной и большой

Российская делегация на саммите на Аляске будет представительной и большой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Отправляемся в достаточно непростую поездку, и наша делегация едет, делегация достаточно представительная, большая. Но и главное, что предстоят контакты двух президентов», — отметил представитель Кремля.

15 августа лидеры РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

Вместе с Путиным участие в переговорах с главой Белого дома примет российская делегация, в состав которой в том числе вошли Юрий Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров и министр обороны Андрей Белоусов.

Ранее появился график президента РФ на Аляске.