В Белом доме раскрыли, какие усилия Трамп предпримет для завершения конфликта на Украине

Alex Brandon/AP

Президент США Дональд Трамп на встрече со своим российской коллегой Владимиром Путиным хочет использовать все возможные варианты для мирного завершения конфликта на Украине. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

По ее словам, лидер Соединенных Штатов «имеет много инструментов, которыми он сможет воспользоваться при необходимости».

Также Левитт сообщила, что после переговоров Трампа и Путина запланирован общий обед с участием американской и российской делегаций, а следом за ним — общая пресс-конференция глав двух государств.

Накануне прошла видеоконференция с участием Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и лидерами стран Европы, в том числе с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Участники обсудили предстоящую встречу Путина и Трампа. В частности, европейцы попросили президента Соединенных Штатов учитывать интересы Украины и Европы на переговорах с российским лидером.

По итогам видеоконференции Макрон заявил, что Трамп в ходе встречи с Путиным хочет добиться прекращения огня на Украине.

15 августа президенты РФ и США проведут переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

Ранее в Британии назвали одну причину, по которой Путин не пойдет на уступки Трампу.

