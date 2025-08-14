В Белом доме раскрыли, какие усилия Трамп предпримет для завершения конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп на встрече со своим российской коллегой Владимиром Путиным хочет использовать все возможные варианты для мирного завершения конфликта на Украине. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
По ее словам, лидер Соединенных Штатов «имеет много инструментов, которыми он сможет воспользоваться при необходимости».
Также Левитт сообщила, что после переговоров Трампа и Путина запланирован общий обед с участием американской и российской делегаций, а следом за ним — общая пресс-конференция глав двух государств.
Накануне прошла видеоконференция с участием Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и лидерами стран Европы, в том числе с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Участники обсудили предстоящую встречу Путина и Трампа. В частности, европейцы попросили президента Соединенных Штатов учитывать интересы Украины и Европы на переговорах с российским лидером.
По итогам видеоконференции Макрон заявил, что Трамп в ходе встречи с Путиным хочет добиться прекращения огня на Украине.
15 августа президенты РФ и США проведут переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.
