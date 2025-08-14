Нарколог объяснил запрещенными веществами синяк на лице Зеленского

Синяк на лице украинского лидера Владимира Зеленского мог появиться из-за употребления запрещенных веществ. Об этом aif.ru заявил нарколог Василий Шуров.

«У него были тики на лице, он не мог сфокусировать взгляд. Синяк мог появиться из-за нарушения у Зеленского координации на фоне употребления запрещенных веществ — упал и ударился лицом», — отметил он.

Кроме того, специалист не стал исключать, что синяк мог появиться у Зеленского из-за конфликта перед мероприятием в Берлине.

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале отметил странное поведение Зеленского на пресс-конференции в Берлине.

Парламентарий опубликовал видеозапись, на которой глава государства выглядит усталым и потерянным, у него бегают глаза и подергиваются губы. Он также заявил, что украинский лидер является «психически больным человеком».

Накануне прошла видеоконференция с участием Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и лидерами стран Европы, в том числе с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Участники обсудили предстоящую встречу Путина и Трампа. В частности, европейцы попросили президента США учитывать интересы Украины и Европы на переговорах с российским лидером.

15 августа президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

Ранее в Европе начали «активно» искать место для встречи Путина, Трампа и Зеленского.