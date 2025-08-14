На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Европе начали «активно» искать место для встречи Путина, Трампа и Зеленского

Sky News: в Европе активно ищут место для встречи Путина, Трампа и Зеленского
Virginia Mayo/AP

Европейские политики начали «активно» искать место для потенциальной встречи президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского, они сходятся во мнении, что саммит должен пройти в Европе. Об этом сообщает британский телеканал Sky News.

«Союзники «активно» оценивают несколько европейских мест для возможной встречи Дональда Трампа, Владимира Зеленского и Владимира Путина до конца этого месяца», — говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что саммит трех лидеров будет зависеть от того, как пройдет пятничная встреча на Аляске, но «союзники сходятся во мнении, что местом ее проведения должна быть Европа».

«Если завтрашняя встреча пройдет успешно, ожидается, что ЕС и США проведут совещание по вопросу о последующей встрече всех трех лидеров в субботу днем», — сообщает канал.

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа начнется в Анкоридже 15 августа в 11:30 по местному времени (или в 22:30 по мск). Об этом заявил помощник главы государства Юрий Ушаков.

Помощник Путина подчеркнул, что подготовка встречи глав двух государств подходит к концу, отдельные моменты «делаются в интенсивном режиме» и решается масса вопросов, в том числе и с выдачей виз. Как уточнил Ушаков, вопрос конфликта на Украине станет центральной темой встречи двух президентов.

Ранее Ушаков перечислил темы, которые обсудят Путин и Трамп на Аляске.

