Украина назвала первый шаг к переговорам по решению конфликта

Украина рассматривает перемирие на линии фронта как «первый шаг» как официальным переговорам по решению кризиса. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Киев и его союзники утверждают, что перемирие на линии фронта должно стать первым шагом к официальным переговорам», — говорится в сообщении издания.

Европейские лидеры, сообщается в материале, подчеркнули в разговоре с Трампом, что Украине необходимы надежные гарантии безопасности для обеспечения выполнения любого соглашения.

Накануне прошла видеоконференция с участием Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и лидерами стран Европы, в том числе с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Участники обсудили предстоящую встречу Путина и Трампа. В частности, европейцы попросили президента США учитывать интересы Украины и Европы на переговорах с российским лидером.

15 августа президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

Ранее в Европе начали «активно» искать место для встречи Путина, Трампа и Зеленского.