В Белом доме заявили, что Трамп не хочет вводить новые санкции против России

Белый дом: Трамп не хочет вводить новые санкции против РФ, привержен дипломатии

Президент США Дональд Трамп не желает вводить новые санкции против России, приоритетом Вашингтона является дипломатия. Об этом заявили в Белом доме, передает ТАСС.

США разрешили до 20 августа 2025 года все операции, запрещенные в рамках санкций против России, которые необходимы для организации встречи президентов РФ и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа.

При этом 13 августа глава минфина США Скотт Бессент заявил, что Соединенные Штаты могут усилить санкционное давление на Россию, если встреча глав двух государств не увенчается успехом.

В свою очередь Еврокомиссия заявила, что Евросоюз планирует принять 19-й пакет санкций против России в сентябре.

Ранее Трамп засомневался в эффективности санкций против России.