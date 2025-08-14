В Белом доме заявили, что Трамп не хочет вводить новые санкции против России

Президент США Дональд Трамп не желает вводить новые санкции против России, приоритетом Вашингтона является дипломатия. Об этом заявили в Белом доме, передает ТАСС.
США разрешили до 20 августа 2025 года все операции, запрещенные в рамках санкций против России, которые необходимы для организации встречи президентов РФ и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа.
При этом 13 августа глава минфина США Скотт Бессент заявил, что Соединенные Штаты могут усилить санкционное давление на Россию, если встреча глав двух государств не увенчается успехом.
В свою очередь Еврокомиссия заявила, что Евросоюз планирует принять 19-й пакет санкций против России в сентябре.
Ранее Трамп засомневался в эффективности санкций против России.