В США раскрыли планы Трампа на переговоры с Путиным

Bloomberg: Трамп на Аляске будет уговаривать Путина встретиться с Зеленским

Президент США Дональд Трамп на встрече с российским президентом Владимиром Путиным не намерен вести переговоры о территориях Украины и будет уговаривать Путина встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом со ссылкой на источники пишет агентство Bloomberg.

«По словам нескольких источников, осведомленных о ходе переговоров, Трамп заверил лидеров, что не будет вести переговоры с Путиным о территориях и будет подталкивать российского лидера к встрече с Зеленским», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что Трамп также «повторил свое публичное заявление о том, что быстро определит серьезность намерений российского президента» и заявил, что США готовы внести свой вклад в поддержку некоторых гарантий безопасности Украины.

15 августа президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

Вместе с Путиным участие в переговорах с президентом США Дональдом Трампом примет российская делегация, в состав которой в том числе вошли Юрий Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров и министр обороны Андрей Белоусов. Главной темой обсуждения станет урегулирование конфликта на Украине.

Накануне прошла видеоконференция с участием Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и лидерами стран Европы, в том числе с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Участники обсудили предстоящую встречу Путина и Трампа. В частности, европейцы попросили президента США учитывать интересы Украины и Европы на переговорах с российским лидером.

