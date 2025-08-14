На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Политолог раскрыл, стоит ли ждать долгосрочного снятия санкций США с России

Политолог Дробницкий: долгосрочного снятия санкций США с России ждать не стоит
Максим Блинов/РИА Новости

Политолог-американист Дмитрий Дробницкий в беседе с «Ридусом» прокомментировал новость о том, что США временно сняли с России часть санкций в преддверии встречи президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске. По мнению эксперта, долгосрочного снятия ограничений ждать не стоит.

«Указ носит открытый характер. Там нет конкретно поименованных действий, а подразумеваются только меры, которые могут понадобиться для организации прилета Владимира Путина на Аляску», — отметил Дробницкий.

Он обратил внимание, что поставленные на паузу рестрикции касаются прежде всего финансовых операций с МИД России и его структурами.

Накануне США разрешили до 20 августа 2025 года все операции, запрещенные в рамках санкций против России, которые необходимы для организации встречи президентов РФ и Соединенных Штатов.

Саммит Россия — США состоится на Аляске в городе Анкоридж 15 августа. Путин и Трамп обсудят мирное урегулирование конфликта на Украине.

Ранее в России оценили, как переговоры на Аляске отразятся на курсе рубля.

