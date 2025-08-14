В России оценили, как переговоры Трампа и Путина отразятся на курсе рубля

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа не окажет поддержки рублю, потому что санкционные ограничения во внешней торговле не дадут резких изменений. Об этом «БИЗНЕС Online» заявил аналитик финансовой группы «Финам» Алексей Потавин.

По его мнению, в августе курс доллара будет находиться в пределах 79–82 рубля.

«Валютный рынок показывает, что рубль не особо выиграет от успеха ближайших переговоров. По их итогам ситуация для России в свете внешней торговли не может быстро улучшиться. Санкционные решения обычно требуют значительного времени для их пересмотра и отмены», — сказал Потавин.

Он подчеркнул, что вероятность быстрого снятия антироссийских санкций и ограничений мала даже в том случае, если проиграется позитивный сценарий развития геополитических событий. Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская, в свою очередь, добавила, что краткосрочные спекулятивные колебания в пользу укрепления национальной валюты возможны, однако, этому не будут способствовать предстоящие переговоры.

Помощник главы российского государства Юрий Ушаков говорил, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа начнется в Анкоридже в 11:30 по местному времени (или в 22:30 по мск) в пятницу, 15 августа. Помощник Путина подчеркнул, что подготовка встречи глав двух государств подходит к концу, отдельные моменты «делаются в интенсивном режиме» и решается масса вопросов, в том числе и с выдачей виз.

Ранее Ушаков назвал символичным место встречи Путина и Трампа.