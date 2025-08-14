На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России оценили, как переговоры Трампа и Путина отразятся на курсе рубля

Аналитик Потавин: переговоры Трампа и Путина не помогут укрепить рубль
true
true
true
close
Arisani/Shutterstock/FOTODOM

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа не окажет поддержки рублю, потому что санкционные ограничения во внешней торговле не дадут резких изменений. Об этом «БИЗНЕС Online» заявил аналитик финансовой группы «Финам» Алексей Потавин.

По его мнению, в августе курс доллара будет находиться в пределах 79–82 рубля.

«Валютный рынок показывает, что рубль не особо выиграет от успеха ближайших переговоров. По их итогам ситуация для России в свете внешней торговли не может быстро улучшиться. Санкционные решения обычно требуют значительного времени для их пересмотра и отмены», — сказал Потавин.

Он подчеркнул, что вероятность быстрого снятия антироссийских санкций и ограничений мала даже в том случае, если проиграется позитивный сценарий развития геополитических событий. Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская, в свою очередь, добавила, что краткосрочные спекулятивные колебания в пользу укрепления национальной валюты возможны, однако, этому не будут способствовать предстоящие переговоры.

Помощник главы российского государства Юрий Ушаков говорил, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа начнется в Анкоридже в 11:30 по местному времени (или в 22:30 по мск) в пятницу, 15 августа. Помощник Путина подчеркнул, что подготовка встречи глав двух государств подходит к концу, отдельные моменты «делаются в интенсивном режиме» и решается масса вопросов, в том числе и с выдачей виз.

Ранее Ушаков назвал символичным место встречи Путина и Трампа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами