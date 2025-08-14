В России объяснили выбор состава делегации для саммита на Аляске

Депутат Чепа: состав делегации России на Аляску говорит о серьезности намерений

Состав российской делегации, направляющейся на встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, говорит о том, что Москва готова серьезно обсуждать вопрос территорий. Об этом «Ленте.ру» заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Состав делегации говорит о том, что мы готовы очень серьезно обсуждать главный вопрос», — подчеркнул он.

По оценке депутата, также будут обсуждаться вопросы, связанные с развитием двусторонних отношений между Россией и США.

Вместе с Путиным участие в переговорах с Трампом примет российская делегация, в состав которой в том числе вошли помощник президента России Юрий Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров и министр обороны Андрей Белоусов. Главной темой обсуждения станет урегулирование конфликта на Украине.

Ушаков отметил, что у российской делегации деловой настрой перед переговорами президентов России и США. Встреча пройдет на Аляске 15 августа.

Ранее Ушаков рассказал, как долго делегация России пробудет на Аляске.