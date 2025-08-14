Спецборт с группой по подготовке саммита России и США вылетел из Москвы на Аляску

Ил-96 с группой по подготовке к встрече РФ и США вылетел из аэропорта Внуково

Спецборт Ил-96 вылетел из аэропорта Внуково и направляется на базу Элмендорф-Ричардсон, которая находится в Анкоридже на Аляске. Это следует из данных сервиса Flightradar24.

По информации ТАСС, на нем может находиться одна из передовых групп, занимающихся подготовкой российско-американского саммита.

14 августа помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков рассказал, что длительность переговоров будет зависеть от президентов. Российская делегация вылетит незамедлительно после их завершения.

15 августа президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин проведут переговоры в американском городе Анкоридж, на Аляске.

Ушаков отмечал, что выбор Аляски логичен. Там пересекаются экономические интересы Российской Федерации и США, в том числе в Арктике.

Ключевая тема предстоящих переговоров Трампа и Путина — поиск долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. Кроме того, Россия пригласила американского президента провести следующую встречу в России.

Ранее Ушаков перечислил темы, которые обсудят Путин и Трамп на Аляске.