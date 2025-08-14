«В интенсивном режиме»: Ушаков прокомментировал подготовку встречи Путина и Трампа

В Кремле заявили о завершении подготовки встречи Путина и Трампа на Аляске

Подготовка встречи президентов России и США на Аляске завершается. Отдельные моменты «делаются в интенсивном режиме», об этом на брифинге с журналистами рассказал помощник президента России Юрий Ушаков.

«Решается масса технических вопросов, в том числе — визовых», — отметил дипломат.

В первую очередь ведется активная проработка политической составляющей саммита двух лидеров, добавил он.

По словам Ушакова, уже согласована программа встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, которая состоится в Анкоридже.

» <...> конкретно будет задействовано одно из помещений военной базе Элмендорф-Ричардсон», — уточнил помощник президента РФ.

15 августа президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп проведут переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Еще одна возможная тема для обсуждения – сотрудничество в Арктике в сфере энергетики. В саммите РФ — США также примет участие министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Накануне состоялась видеоконференция с участием Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и лидерами стран Европы, в том числе с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Европейцы попросили президента США учитывать интересы Украины и Европы на переговорах с российским лидером.

