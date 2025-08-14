На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Саммит РФ и США совпадет с военными учениями на Аляске

Anchorage Daily News: встреча Путина и Трампа пройдет на фоне военных учений
Михаил Климентьев/РИА Новости

Саммит президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на авиабазе «Эльмендорф-Ричардсон» в Анкоридже совпадает с военными учениями на Аляске. Об этом сообщает газета Anchorage Daily News.

В военных учениях Northern Edge («Северный край») и Arctic Edge («Арктический край») задействовано больше личного состава, техники и авиации, чем обычно, отмечает издание.

Пресс-служба военной базы не предоставила информацию о возможных изменениях в расписании учений.

15 августа Путин и Трамп проведут переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Еще одна возможная тема для обсуждения – сотрудничество в Арктике в сфере энергетики. В саммите РФ — США также примет участие министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Накануне прошла видеоконференция с участием Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и лидерами стран Европы, в том числе с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Европейцы попросили президента США учитывать интересы Украины и Европы на переговорах с российским лидером.

Ранее в Белом доме назвали главную тему встречи Путина и Трампа.

Встреча Путина и Трампа
