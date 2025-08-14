На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Премьер Британии встретится с Зеленским

Sky: Стармер 14 августа проведет встречу с Зеленским
true
true
true
close
Benjamin Cremel/Pool/AP

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер 14 проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на британский кабмин.

«Владимир Зеленский встретится с Киром Стармером сегодня на Даунинг-стрит», — говорится в публикации.

Подробности о том, что они будут обсуждать, не приводятся.

Накануне Зеленский анонсировал разговор с американским президентом Дональдом Трампом после саммита США и РФ на Аляске. Он рассказал, что вместе с главой Белого дома они обозначат следующие взаимные шаги Соединенных Штатов и Украины по урегулированию конфликта.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились встретиться на Аляске 15 августа. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт уточнила, что встреча пройдет в Анкоридже, который считается крупнейшим городом штата.

Ранее на Украине спрогнозировали будущее Зеленского после встречи Путина и Трампа.

