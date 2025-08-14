Зеленский встретится со Стармером за день до саммита на Аляске

Зеленский встретится с премьером Британии Стармером за день до саммита на Аляске

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер проведет встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским14 августа на Даунинг Стрит. Об этом сообщает британский телеканал Sky News.

«Даунинг-стрит пока не предоставил подробностей о том, что именно они обсудят на своих переговорах, однако встреча состоится всего за день до личной встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным на Аляске для обсуждения прекращения огня на Украине», — говорится в тексте.

Накануне прошла видеоконференция с участием Трампа, Зеленского и лидерами стран Европы, в том числе с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Участники обсудили предстоящую встречу Путина и Трампа на Аляске 15 августа. В частности, европейцы попросили президента США учитывать интересы Украины и Европы на встрече с российским лидером.

15 августа Трамп и президент России Владимир Путин проведут переговоры на Аляске. Главная тема переговоров — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

Ранее Зеленского уличили в попытках сорвать встречу Путина и Трампа.