Во Франции раскрыли одно из требований Трампа к Путину

Глава МИД Франции Барро: Трамп будет требовать от Путина прекращения огня
Susan Walsh/AP

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что на предстоящей встрече на Аляске президент США Дональд Трамп потребует от российского коллеги безусловного прекращения огня на Украине. Публикация появилась на его странице в соцсети Х по итогам видеоконференции лидеров стран ЕС и президента США.

По словам Барро, Трамп заверил, что он потребует от Владимира Путина безусловного прекращения огня на Украине.

13 августа в Берлине прошла видеоконференция по Украине с участием европейских лидеров. Президент Украины Владимир Зеленский лично прилетел в Германию, чтобы поприсутствовать на онлайн-встрече европейцев с Трампом. Ожидалось, участники попытаются согласовать позиции Запада в преддверии предстоящих переговоров глав РФ и США.

Лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) Сара Вагенкнехт раскритиковала онлайн-встречу лидеров стран Запада. Вагенкнехт обвинила Мерца в попытке затянуть конфликт на Украине. По ее словам, онлайн-встреча «была скорее конференцией по продлению войны, чем поиском компромисса».

Ранее в Белом доме назвали главную тему встречи Путина и Трампа.

Встреча Путина и Трампа
