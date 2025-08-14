В Германии резко раскритиковали Мерца за открытую поддержку Зеленского

Лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) Сара Вагенкнехт раскритиковала онлайн-встречу лидеров стран Запада, организованную канцлером Фридрихом Мерцем и посвященную предстоящему саммиту президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, пишет Augsburger Allgemeine.

Вагенкнехт обвинила Мерца в попытке затянуть конфликт на Украине. По ее словам, онлайн-встреча «была скорее конференцией по продлению войны, чем поиском компромисса».

Она также раскритиковала дипломатические усилия Германии и европейцев в преддверии пятничного саммита на Аляске, назвав их «односторонними».

«Приезд Зеленского в Берлин был ошибкой. Немецкое правительство должно выступать посредником, искать компромиссы, а не так открыто занимать сторону Зеленского», — сказала Вагенкнехт.

13 августа в Берлине прошла видеоконференция по Украине с участием европейских лидеров. Президент Украины Владимир Зеленский лично прилетел в Германию, чтобы поприсутствовать на онлайн-встрече европейцев с Трампом. Ожидалось, участники попытаются согласовать позиции Запада в преддверии предстоящих переговоров глав РФ и США.

