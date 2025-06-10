Трамп назвал причину отправки войск в Лос-Анджелес

Трамп: если бы я не отправил войска в Лос-Анджелес, город сгорел бы дотла

Президент США Дональд Трамп заявил, что если бы он не отправил войска в Лос-Анджелес в последние три ночи, то этот город сгорел бы дотла. Его слова приводит Bloomberg.

«Если бы я не отправил войска в Лос-Анджелес в последние три ночи, этот когда-то красивый и великий город сейчас бы горел дотла, так же как 25 тыс. домов сгорели в Лос-Анджелесе из-за некомпетентного губернатора и мэра», — сказал американский лидер.

После того как Трамп, несмотря на призывы губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, принял решение направить две тысячи бойцов национальной гвардии в город для разгона протестов, беспорядки распространились с пригородов на центр города.

10 июня стало известно, что штат Калифорния и его губернатор подали в суд на американского президента из-за развертывания на территории штата войск Нацгвардии.

Ранее протесты против иммиграционных рейдов в США перекинулись на Техас.