К борьбе с преступностью в Вашингтоне решили привлечь агентов ФБР

Федеральное бюро расследований (ФБР) решилось на «необычный шаг» и отправит до 120 своих сотрудников помогать полицейским Вашингтона бороться с криминалом в городе. Об этом пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

В статье отмечается, что на помощь полиции направят агентов контрразведки, сотрудников отдела по борьбе с коррупцией и других подразделений бюро с минимальной подготовкой к патрулированию улиц ночью.

По словам источников, агенты ФБР не имеют полномочий останавливать нарушителей правил дорожного движения, но будут поддерживать имеющих такое право полицейских.

До этого президент США Дональд Трамп заявил о намерении сделать улицы Вашингтона безопасными и красивыми. По его словам, на них не должно быть бездомных. Политик пообещал, что им будет предоставлено место для проживания, но далеко от столицы. А преступников посадят в тюрьму, где «им и место».

