СМИ: Турция предложила свою площадку для встречи Путина, Трампа и Зеленского

РИА Новости: Турция инициировала саммит лидеров в Украине, конкретных данных нет
Murad Sezer/Reuters

Власти Турции инициировали саммит по Украине на уровне лидеров, но конкретных решений пока нет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Анкаре.

По его словам, Турция могла бы стать удобной площадкой, учитывая ее опыт посредничества.

«На высшем уровне лично президентом президента (Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. — ред.) был инициирован саммит лидеров РФ, США и Украины в Турции», — заявил он.

Источник добавил, что конкретного ответа на предложение пока нет.

До этого Reuters со ссылкой на неназванный источник писало, что место встречи президента России Владимира Путина, лидера США Дональда Трампа и главы Украины Владимира Зеленского может быть в Европе или на Ближнем Востоке. Другие подробности неизвестны. Официального подтверждения этой информации не поступало.

В своем выступлении американский лидер по итогам переговоров с лидерами ЕС и Зеленским отметил, что после саммита с Путиным на Аляске хотел бы, чтобы встреча с президентом Украины состоялась «почти незамедлительно».

Ранее папа Римский рассказал об ожиданиях от саммита Путина и Трампа.

