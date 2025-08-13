Папа Римский рассказал об ожиданиях от саммита Путина и Трампа

Папа Римский: надеюсь на прекращении огня на Украине после саммита России и США

Папа Римский Лев XIV в интервью агентству Ansa выразил надежду на прекращение огня на Украине после встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на Аляске.

«Я всегда надеюсь на прекращение огня, на прекращение насилия и на то, что они достигнут соглашения. Почему война идет столько времени?», — заявил он.

13 августа американский лидер во время видеоконференции с главой Украины Владимиром Зеленским и лидерами стран Европы назвал целью своей встречи с Путиным достижение прекращения огня на Украине. По его словам, при отказе России от прекращения огня, страну ждут «последствия» от США.

До этого украинский лидер выразил надежду, что прекращение огня будет главным пунктом переговоров президентов России и США.

Саммит Россия — США пройдет на Аляске в городе Анкоридж 15 августа. Путин и Трамп обсудят мирное урегулирование конфликта на Украине.

