Макрон рассказал о подготовке нового пакета антироссийских санкций

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о подготовке Евросоюзом (ЕС) нового пакета санкций в отношении России. Его слова приводит агентство «Интерфакс».

«Мы ранее приняли новый санкционный пакет в отношении России. Мы готовим еще один», — сказал он в ходе брифинга.

По словам французского лидера, судьба нового пакета антироссийских санкций будет зависеть от переговоров, запланированных на ближайшие дни и недели.

До этого Лидеры европейских стран на фоне предстоящих переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа по конфликту на Украине заявили о намерении вводить новые санкции против РФ. Сообщалось, что совместно с США и другими партнерами ЕС продолжит оказание политической, финансовой, экономической, гуманитарной, военной и дипломатической поддержки Украине.

18-й пакет санкций был утвержден ЕС в июле. Ограничения коснулись восьми белорусских оборонных компаний. При этом ключевым элементом стал новый потолок цены на российскую нефть — около $47,6 за баррель. Также в фокусе европейских политиков оказался индийский нефтезавод с долей «Роснефти» — ЕС вводит ограничения на поставки его продукции. Эксперты, опрошенные «Газетой.Ru», допустили, что из-за новых санкций российский бюджет будет терять до $7 млрд каждый год.

Ранее Зеленский призвал Европу сильнее давить на Россию перед встречей Путина и Трампа.