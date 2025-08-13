В Киеве боятся, что Трамп навяжет Украине условия мира после встречи с Путиным

Politico: Киев опасается, что Трамп надавит на Украину после встречи с Путиным

Украинские власти опасаются, что Вашингтон начнет давить на Киев с целью принять конкретные условия урегулирования конфликта с РФ по итогам встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом пишет газета Politico.

По мнению издания, Трамп будет стараться показать себя достойным Нобелевской премии мира, поэтому попытается закончить конфликт путем навязывания условий мира Украине.

В целом перспективы Киева эксперты оценивают как «мрачные», а итоговое соглашение, по мнению научного сотрудника британского Королевского института международных отношений Тимоти Эша, может и вовсе подорвать политические и экономические основы государства, что приведет к краху Украины.

Встреча Трампа и Путина состоится 15 августа в Анкоридже, штат Аляска. Главная тема переговоров — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО, утверждают западные СМИ.

Ранее сообщалось, что Европа предложила США выработать «единый подход» против Путина.