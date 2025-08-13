Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в своем обращении на странице в соцсети X призвал лидеров стран Евросоюза (ЕС) перестать демонизировать президента России Владимира Путина и блокировать единственный путь к миру на Украине.

По его словам, лидеры европейских стран продолжают верить в иллюзию, что длительный украинский конфликт может привести к смене власти в России.

«Они (представители ЕС — прим. ред.) демонизируют президента Путина и блокируют единственный путь к миру. Самосаботаж Европы лишает нас силы, в то время как другие решают за нас нашу судьбу. Хватит!», — заявил Орбан.

12 августа премьер заявил, что Венгрия могла бы развалить Украину за день, прекратив поставки газа и электроэнергии, однако не заинтересована в этом.

До этого экономист Иван Лизан объяснил, что премьер-министр Венгрии использует зависимость Киева от Будапешта в вопросах газа и электричества для давления на ЕС. По его мнению, слова о том, что Венгрия может «привести Украину к распаду за один день», были сказаны не на пустом месте.

Ранее премьер Венгрии призвал избежать членства Украины в ЕС любой ценой.