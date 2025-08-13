В Германии рассказали о реакции местной полиции на информацию о визите Зеленского

Bild: информация о визите Зеленского в Берлин застала врасплох полицию ФРГ

Информация о предстоящем визите президента Украины Владимира Зеленского в Германию застала врасплох сотрудников полиции Берлина. Об этом сообщила немецкая газета Bild.

По данным издания, местным правоохранителям сообщили о сегодняшнем визите украинского лидера лишь поздно вечером накануне.

«Из-за сжатых сроков и чрезвычайно высокого уровня риска, связанного с гостем, визит стал для полиции гигантской задачей», — говорится в материале.

Глава профсоюза столичной полиции Бенджамин Джендро подчеркнул, что для обеспечения безопасности Зеленского пришлось оперативно задействовать все доступные силы. По его словам, в связи с такой спешкой полицейским пришлось работать сверхурочно.

Напомним, рабочий визит Зеленского в Берлин запланирована на среду, 13 августа. В рамках встречи в ведомстве канцлера Германии Фридриха Мерца политик примет участие в видеоконференции с президентом США Дональдом Трампом. Переговоры организованы лидером ФРГ в преддверии встречи президента России Владимира Путина с Трампом, которая состоится в пятницу, 15 августа.

