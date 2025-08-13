Трамп уверен в желании Европы заключить мир по Украине

Президент США Дональд Трамп уверен, что европейские лидеры заинтересованы в заключении мирного соглашения по Украине. По словам американского лидера, Европа готова, чтобы он заключил мир с президентом России Владимиром Путиным по Украине. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

«Скоро поговорю с европейскими лидерами. Они замечательные люди, которые хотят заключить сделку», — написал Трамп.

13 августа в Берлине проходит видеоконференция по Украине с участием европейских лидеров. Президент Украины Владимир Зеленский лично прилетел в Германию, чтобы поприсутствовать во время онлайн-встречи европейцев с Трампом. На встрече, как ожидается, участники попытаются согласовать позиции Запада в преддверии предстоящих переговоров глав РФ и США.

Саммит Россия — США пройдет на Аляске в городе Анкоридж 15 августа. Президент России Владимир Путин и Дональд Трамп обсудят мирное урегулирование конфликта на Украине.

Ранее в Киеве обвинили Трампа в прокремлевской позиции по Украине.