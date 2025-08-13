Украина усиливает террористическую активность в регионах России по мере приближения саммита РФ и США. Об этом сообщили в МИД Российской Федерации, сообщает РИА Новости.

«Только за прошедшую ночь, с 12 на 13 августа, нашими военными были перехвачены и уничтожены 46 украинских БПЛА самолетного типа. В том числе 15 над Брянской областью, 11 над территорией Волгоградской области, а также над территориями Ростовской, Белгородской, Воронежской областей, над Краснодарским краем и территорией Республики Крым», — сказал заместитель директора департамента информации и печати российского внешнеполитического ведомства Алексей Фадеев.

13 августа сообщалось, что встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске пройдет без участия американских экспертов по России, что серьезно отличается от традиционной дипломатической практики.

15 августа Трамп и Путин проведут переговоры на Аляске. Главная тема переговоров — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

Ранее в США напомнили об историческом символизме Аляски перед встречей Путина и Трампа.