В США напомнили об историческом символизме Аляски перед встречей Путина и Трампа

Политик из США Бегич напомнил об историческом символизме, связанном с Аляской
Сергей Гунеев/РИА Новости

Аляска – «отличное место» для переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа из-за исторического символизма. Об этом заявил член палаты представителей, республиканец от Аляски Ник Бегич, передает Alaska News.

«Аляска — отличное место для таких бесед. Мы уникальны в мире. Я думаю, что для нас это возможность продемонстрировать всему миру, насколько ценной и важной может стать Аляска на пороге XXI века», — подчеркнул он.

Бегич напомнил, что Российская империя продала Аляску в 1867 году, потому что Россия была «в долгах за войну, которую вели на территории современной Украины».

«И поэтому в этот момент возникает ощущение, что история рифмуется», — отметил он.

Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся 15 августа на Аляске.

В Кремле подтвердили дату и место саммита. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, выбор Аляски логичен — здесь пересекаются экономические интересы Российской Федерации и США, в том числе в Арктике.

Ключевая тема переговоров — поиск долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. Москва пригласила Трампа провести следующую встречу в России.

Ранее Рубио заявил, что Трамп не считает встречу на Аляске победой Путина.

