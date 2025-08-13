В США напомнили об историческом символизме Аляски перед встречей Путина и Трампа

Аляска – «отличное место» для переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа из-за исторического символизма. Об этом заявил член палаты представителей, республиканец от Аляски Ник Бегич, передает Alaska News.
«Аляска — отличное место для таких бесед. Мы уникальны в мире. Я думаю, что для нас это возможность продемонстрировать всему миру, насколько ценной и важной может стать Аляска на пороге XXI века», — подчеркнул он.
Бегич напомнил, что Российская империя продала Аляску в 1867 году, потому что Россия была «в долгах за войну, которую вели на территории современной Украины».
«И поэтому в этот момент возникает ощущение, что история рифмуется», — отметил он.
Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся 15 августа на Аляске.
В Кремле подтвердили дату и место саммита. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, выбор Аляски логичен — здесь пересекаются экономические интересы Российской Федерации и США, в том числе в Арктике.
Ключевая тема переговоров — поиск долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. Москва пригласила Трампа провести следующую встречу в России.
Ранее Рубио заявил, что Трамп не считает встречу на Аляске победой Путина.