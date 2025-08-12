Путин дал прогноз по снижению инфляции к концу 2025 года

Годовая инфляция в России по итогам июля замедлилась до 8,8%. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам, передает РИА Новости.

По его словам, снижение темпов роста цен является важным достижением.

Путин отметил, что по итогам марта инфляция в стране составляла 10,3% в годовом выражении, в конце июня — 9,4% и после этого продолжила снижаться. Путин подчеркнул, что по итогам года показатель может опуститься до 6—7%.

В ходе этого же совещания российский лидер заявил, что ситуация с федеральным бюджетом России устойчивая.

Напомним, в конце июля Росстат впервые в 2025 году зафиксировал недельную дефляцию, с 15 по 21 июля она составила 0,05%. По данным Росстата, цены снизились на плодоовощную продукцию. В то же время цены на бензин выросли на 0,3%, на дизельное топливо — практически не изменились.

Ранее экономист предупредил о негативном эффекте дефляции на экономику России.