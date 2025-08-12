На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Туск назвал антипольские действия украинцев частью «сценария Путина»

Туск: Россия пытается стравить Польшу и Украину по сценарию Путина
Geert Vanden Wijngaert/AP

Россия пытается стравить друг с другом Польшу и Украину, действуя по «сценарию» президента РФ Владимира Путина, написал на своей странице в соцсети X премьер-министр Польши Дональд Туск.

«Антипольские жесты украинцев и разжигание антиукраинских настроений в Польше — это сценарий, срежиссированный Путиным, иностранными агентами и местными идиотами»,— заявил глава польского правительства.

Сообщение Туска появилось вскоре после заседания кабмина, на котором премьер рассказал о депортации 57 украинцев, связанных с «беспорядками и провокациями» на концерте белорусского рэпера Макса Коржа.

После выступления Коржа 9 августа в Варшаве в соцсетях появились видеоролики и фотографии, на которых несколько молодых людей размахивали красно-черным флагом Организации украинских националистов и ее боевого крыла — Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, обе запрещены в РФ).

Ряд польских политиков выступили с резким осуждением случившегося, призвав привлечь преступников к уголовной ответственности либо депортировать их на Украину для службы в вооруженных силах страны.

Ранее Туск высказался о предстоящей встрече Путина и Трампа.

