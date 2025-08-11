На концерте Макса Коржа в Варшаве неизвестные вывесили бандеровский флаг

Польская полиция занимается установлением личностей и местонахождением людей, поднявших бандеровский флаг на концерте белорусского певца Макса Коржа в Варшаве 9 августа. Об этом сообщил журналистам глава польского МВД Марчин Кервиньский на пресс-конференции, ее трансляцию вел телеканал TVP Info.

По словам Кервиньского, следует ожидать, что результаты расследования появятся в ближайшее время. Он подчеркнул, что каждый человек, который нарушил законы страны (бандеровский флаг запрещен в Польше — прим. ред.) будет наказан.

Министр добавил, что если среди нарушителей будут иностранные граждане, ранее уже совершившие преступления, то их ожидает депортация на родину.

После выступления Коржа в Варшаве в социальных сетях появились видеоролики и фотографии, на которых несколько молодых людей размахивали красно-черным флагом Организации украинских националистов и ее боевого крыла — Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, обе запрещены в РФ). Ряд польских политиков выступили с резким осуждением случившегося, призвав привлечь преступников к уголовной ответственности, либо депортировать их на Украину для службы в Вооруженных силах страны.

