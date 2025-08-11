Премьер Польши высказался о предстоящей встрече Путина и Трампа

Туск: переговоры на Аляске не изменят позицию Польши, ЕС и НАТО по отношению к РФ

Итоги встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске не изменят позицию Польши, Европейского союза (ЕС) и НАТО по отношению к Москве. Об этом на пресс-конференции заявил польский премьер-министр Дональд Туск, его слова приводит ТАСС.

«Возможное соглашение или начало реальных переговоров между Россией и Украиной с участием США, возможно, изменит ситуацию в самой Украине, но точно не изменит общей оценки российской политики и ситуации в нашем регионе», — сказал он.

Премьер Польши подчеркнул, что любые решения по урегулированию конфликта должны приниматься с участием Украины. Он отметил, что группа европейских стран в настоящий момент находится в контакте с Владимиром Зеленским и представителями США.

«У меня много опасений, но и много надежд. Трамп уместно использует тактику непредсказуемости. Все европейские лидеры, с которыми я общался, чувствуют неуверенность», — добавил Туск.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились провести 15 августа переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО, утверждают западные СМИ.

На фоне этого лидеры Франции, Италии, Великобритании, Финляндии, а также Германии, Польши и главы Еврокомиссии выпустили совместную декларацию, в которой указали, что европейские страны готовы продолжать оказывать военную и экономическую помощь Украине, поддерживать страну дипломатически. Утверждается, что конфликт можно завершить только при сочетании «активной дипломатии, поддержки Украины и давления на Россию».

