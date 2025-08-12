Temps: Украина находится в слабой позиции перед встречей Путина и Трампа

Украина находится в слабой позиции в преддверии встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске 15 августа. Об этом пишет французская газета Le Temps.

Украина встревожена в преддверии саммита России и США на Аляске встречей потому, что «находится в слабой позиции», пишет издание.

«По сути, ситуация на поле боя складывает не в пользу Украины», — говорится в материале.

12 августа экс-депутат Рады Игорь Мосийчук заявил, что обвал фронта для ВСУ начался в районе города Красноармейск в ДНР.

На этом фоне французская газета Le Figaro писала о том, что ВСУ к концу 2025 года могут столкнуться с обвалом фронта на фоне ускоряющегося темпа наступления ВС России.

15 августа Трамп и президент России Владимир Путин проведут переговоры на Аляске. Главная тема переговоров — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

В Кремле подтвердили дату и место. Помощник президента Юрий Ушаков объяснил выбор Аляски ее географической близостью к России. По его словам, ближайшие дни будут посвящены «активной и напряженной проработке» деталей встречи.

Ранее в Европе заявили, что Зеленский негласно согласен с потерей территории.