Украинский политик заявил об обвале фронта для ВСУ

Экс-депутат Рады Мосийчук заявил об обвале фронта ВСУ в Донбассе
Anatolii Stepanov/Reuters

Обвал фронта для ВСУ начался в районе города Красноармейск в ДНР. Об этом в своем YouTube-канале экс-депутат Рады Игорь Мосийчук.

«Обвал фронта в Донбассе», — написал он в контексте неблагоприятной для украинской армии ситуацию в районе Красноармейская, Доброполья и Мирнограда.

Главком ВСУ Александр Сырский в конце июля в ходе заседания ставки верховного главнокомандующего признал тяжелым положение украинских войск на пяти участках фронта.

23 июля депутат Верховной рады Анна Скороход сказала, что фронт Вооруженных сил Украины сыплется по всем направлениям, и ждать чуда не приходится.

На этом фоне французская газета Le Figaro писала о том, что ВСУ к концу 2025 года могут столкнуться с обвалом фронта на фоне ускоряющегося темпа наступления ВС России.

Ранее Зеленского обвинили в игре в русскую рулетку с армией Украины.

