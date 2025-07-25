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Главком ВСУ заявил о сложной ситуации сразу на нескольких участках фронта

Главком ВСУ Сырский заявил о сложной ситуации сразу на пяти участках фронта
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Главком ВСУ Александр Сырский в ходе заседания ставки верховного главнокомандующего признал тяжелым положение украинских войск на пяти участках фронта. Об этом сообщается в Telegram-канале Генерального штаба ВСУ.

По словам Сырского, речь идет о Покровском (под Красноармейском в Донецкой народной республике (ДНР)), Новопавловском (западная часть ДНР и восточная часть Днепропетровской области), Северослобожанском (север Сумской области), Добропольском (северо-запад ДНР) и Лиманском (север ДНР) направлениях.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что самым сложным для ВСУ является участок фронта рядом с Красноармейском на подконтрольной Киеву территории ДНР.

23 июля депутат Верховной рады Анна Скороход сказала, что фронт Вооруженных сил Украины сыплется по всем направлениям, и ждать чуда не приходится.

На этой неделе французская газета Le Figaro написала, что ВСУ к концу 2025 года могут столкнуться с обвалом фронта на фоне ускоряющегося темпа наступления российской армии.

Ранее Зеленского обвинили в игре в русскую рулетку с армией Украины.

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