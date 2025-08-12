На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Орбан не поддержал заявление ЕС по Украине

Орбан не присоединился к заявлению лидеров ЕС по Украине
Dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Премьер Венгрии Виктор Орбан не поддержал заявление стран ЕС по решению конфликта на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

В документе стран Европы лидеры ЕС поддержали политику Киева по евроинтеграции.

«Венгрия не присоединялась к этому заявлению», — подчеркивается в примечании.

До этого американская газета Politico писала о том, что лидеры европейских стран хотят любой ценой обеспечить президенту Украины Владимиру Зеленскому место за столом переговоров на Аляске.

Источники издания также утверждали, что в Совете ЕС по иностранным делам уже разрабатывают стратегию «удаленного» влияния на итоги встречи лидеров США и России 15 августа. Отмечается, что европейские чиновники не хотят делать на эту тему громких заявлений.

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет 15 августа на Аляске. Главная заявленная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включать в себя обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

Ранее в США заявили, что Путин «переиграет» Трампа в ходе встречи на Аляске.

