Трамп напомнил, что Россия победила Гитлера и Наполеона

Трамп: Россия является воюющей страной, победившей Гитлера и Наполеона
true
true
true

Президент США Дональд Трамп в ходе брифинга напомнил, что Россия выигрывала войны и выживала.

«Они прошли через множество войн. Мой друг сказал, что Россия сильна, потому что она воюет. Они победили Гитлера, как и мы. Они победили Наполеона», — заявил он.

По словам американского лидера, разговор о победах России у него зашел с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в момент правления экс-президента США Джо Байдена.

Трамп отметил, что премьер-министр Венгрии указал ему в разговоре, что поражение России в конфликте с Украиной исключено, поскольку российская сторона не сдается в войнах и исторически выходит из них победителем.

Президент США добавил, что спросил премьер-министра Венгрии, сможет ли Украина победить Россию? Орбан в ответ, по словам Трампа, посмотрел на него с таким выражением, будто прозвучал «глупый вопрос».

15 августа ожидается встреча президента России Владимира Путина и главы Белого дома на Аляске. Главной темой обсуждения лидеров двух государств станет урегулирование конфликта на Украине. В частности, президенты могут поговорить об обмене территориями и отказе Киева от вступления в НАТО.

Ранее Трамп заявил, что Россия могла добраться до Киева за 4 часа.

