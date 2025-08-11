В Италии оценили роль Европы в урегулировании конфликта на Украине

Евросоюз (ЕС) утратил значимость в мировой политике, став слабым игроком на международной арене. Об этом в интервью газете La Stampa заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто в преддверии встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске.

«Трамп действует в том мире, который есть. Грубо говоря: если бы Европа обладала значительным весом, ему пришлось бы действовать иначе. Вместо этого Европа создала условия, в которых она сама стала лишь малозначимым политическим игроком», — сказал он.

Крозетто добавил, что страны ЕС продолжат поддерживать Украину вне зависимости от итогов переговоров Путина и Трампа.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились провести 15 августа переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО, утверждают западные СМИ.

На фоне этого лидеры Франции, Италии, Великобритании, Финляндии, а также Германии, Польши и главы Еврокомиссии выпустили совместную декларацию, в которой указали, что европейские страны готовы продолжать оказывать военную и экономическую помощь Украине, поддерживать страну дипломатически. Утверждается, что конфликт можно завершить только при сочетании «активной дипломатии, поддержки Украины и давления на Россию».

