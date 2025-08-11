На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин созвонился с Пашиняном

«Sputnik Армения»: Путин и Пашинян провели телефонный разговор
Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели телефонный разговор. Об этом сообщает «Sputnik Армения».

О чем именно беседовали политики, в материале не уточняется.

8 августа в Вашингтоне состоялась трехсторонняя встреча президента США Дональда Трампа, азербайджанского лидера Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. По итогам переговоров Пашинян и Алиев подписали декларацию о прекращении боевых действий.

Документ состоит из семи пунктов, которые свидетельствуют о стремлении Баку и Еревана к миру. В частности, в нем говорится о необходимости наладить сообщение между основной частью Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой через территорию Армении. При этом подчеркивается, что последняя должна получить преимущества от работы данного маршрута.

Кроме того, в декларации указано, что Ереван и Баку сформировали условия для создания добрых соседских отношений на основе нерушимости международных границ, а также недопустимости использования силы для завоевания территории.

Ранее в министерстве иностранных дел РФ высказались о нормализации отношений Армении и Азербайджана.

