Эрдоган в ближайшее время может посетить Украину

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган возможно посетит Киев в ближайшие дни. Об этом сообщает газета Turkiye со ссылкой на источники.

«Эрдоган в ближайшие дни посетит Киев по приглашению украинского президента Владимира Зеленского. Повестка визита включает как соглашение о свободной торговле, так и продолжение усилий по поиску мирных путей завершения конфликта», — говорится в публикации.

До этого Эрдоган заявил, что конфликт на Украине должен завершиться, и выразил готовность предоставить площадку для будущих мирных переговоров. Он добавил, что Турция постоянно демонстрирует свою открытость к организации встречи российской и украинской сторон на высшем уровне.

23 июля в Стамбуле состоялся третий раунд прямых переговоров между Россией и Украиной. Встреча завершилась достижением договоренности об обмене удерживаемыми лицами по схеме «1200 на 1200», а также выдвижением Москвой предложения о формировании трех рабочих групп для продолжения консультаций. Однако, как отметил глава российской делегации Владимир Мединский, позиции сторон относительно проектов меморандумов все еще существенно расходятся. Подробности достигнутых между Москвой и Киевом соглашений — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Токаев отметил роль Эрдогана в урегулировании конфликта на Украине.