На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Медведчук заявил, что Зеленский пытается сорвать мирные переговоры

Медведчук: Зеленского натравливают на Трампа для срыва мирных переговоров
true
true
true
close
Guglielmo Mangiapane/Reuters

Президента Украины Владимира Зеленского сделали «моськой для президента США Дональда Трампа» с целью срыва мирных переговоров. Такое мнение высказал глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук, пишет ТАСС.

«Это спланированный удар не столько по России, сколько по Трампу и его команде, американским демократам очень хочется вернуться во власть», — пояснил он.

Медведчук также добавил, что нынешняя Украина неспособна выжить без помощи от Евросоюза, при этом совет ЕС урезал очередной транш из-за недостаточной борьбы с коррупцией на Украине.

В свою очередь газета Politico отметила, что страны ЕС хотят обеспечить украинскому лидеру Владимиру Зеленскому место за столом переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

15 августа Путин и Трамп проведут переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО. На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что конституция страны исключает любые территориальные уступки.

Ранее на Аляске начали торговать матрешками перед встречей Путина и Трампа.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами