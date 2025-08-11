Медведчук заявил, что Зеленский пытается сорвать мирные переговоры

Президента Украины Владимира Зеленского сделали «моськой для президента США Дональда Трампа» с целью срыва мирных переговоров. Такое мнение высказал глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук, пишет ТАСС.

«Это спланированный удар не столько по России, сколько по Трампу и его команде, американским демократам очень хочется вернуться во власть», — пояснил он.

Медведчук также добавил, что нынешняя Украина неспособна выжить без помощи от Евросоюза, при этом совет ЕС урезал очередной транш из-за недостаточной борьбы с коррупцией на Украине.

В свою очередь газета Politico отметила, что страны ЕС хотят обеспечить украинскому лидеру Владимиру Зеленскому место за столом переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

15 августа Путин и Трамп проведут переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО. На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что конституция страны исключает любые территориальные уступки.

Ранее на Аляске начали торговать матрешками перед встречей Путина и Трампа.