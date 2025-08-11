На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Аляске начали торговать матрешками перед встречей Путина и Трампа

РИА: на Аляске начали торговать матрешками, готовясь к саммиту Путина и Трампа
Dmitri Lovetsky/AP

На Аляске в центре Анкориджа в преддверии встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа начали торговать матрешками. Об этом сообщает РИА Новости.

«Штук 20-30 в день мы их продаем. Сделаны в Петропавловске-Камчатском», — отметил один из продавцов в Анкоридже.

Матрешки в основном покупают европейцы, датчане и немцы, часто – китайцы.

10 августа вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс дал интервью телеканалу Fox News и заявил о стремлении американских властей найти такое решение конфликта на Украине, которое устроило бы обе стороны.

Очные переговоры российского и американского лидеров должны состояться 15 августа на Аляске. Ожидается, что ключевой темой обсуждения станет урегулирование украинского кризиса. Главы государств планируют обговорить такие предложения по завершению боевых действий, как обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее посол рассказал, какой вариант Россия и США предложат Украине.

Все новости на тему:
Встреча Путина и Трампа
