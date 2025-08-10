Встреча Путина и Трампа пройдет на фоне учений США по противодействию РФ

Встреча президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске пройдет на фоне антироссийских военных учений «Арктический край». На это обратила внимание газета «Коммерсант» («Ъ»).

Учения организованы Североамериканским командованием противовоздушной обороны (NORAD) совместно с Северным командованием вооруженных сил США (USNORTHCOM). Сценарий учений не придается огласке, однако, по данным американских СМИ, они направлены прежде всего на противодействие России. В Пентагоне также говорили, что часть учений нацелена «на отслеживание и перехват приближающихся крылатых ракет». Как пишет «Ъ», основные точки маневров расположены вдоль Берингова залива и Чукотского моря.

Учения «Арктический край» на Аляске начались 1 августа и продлятся до 31 августа. В них принимают участие подразделения военно-воздушных сил (ВВС), сухопутных войск, военно-морского флота (ВМФ) и корпуса морской пехоты США. Также в них задействованы военные из Великобритании и Дании.

Накануне Дональд Трамп сообщил, что встретится с Владимиром Путиным 15 августа на Аляске.

Как уточнил помощник президента России Юрий Ушаков, главы двух государств сосредоточатся на обсуждении возможных вариантов урегулирования конфликта на Украине.

Ранее в Белом доме перед встречей Путина и Трампа обозначили позицию США по Украине.