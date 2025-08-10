Президент Словакии высказался о предстоящей встрече Путина и Трампа

Президент Словакии Петер Пеллегрини назвал запланированную встречу президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа важным шагом в процессе урегулирования конфликта на Украине. Мнение он высказал на своей странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Речь идет о важном шаге в поиске решения для установления мира на Украине. Американо-российский саммит может привести к прорыву в переговорах о прекращении боев», — написал Пеллегрини.

Он считает, что после встречи Путина и Трампа должны пройти переговоры между Россией и Украиной при участии США и Евросоюза (ЕС).

15 августа Путин и Трамп проведут переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО, утверждают западные СМИ.

В Кремле подтвердили дату и место. Помощник президента Юрий Ушаков объяснил выбор Аляски ее географической близостью к России: делегации смогут просто перелететь через Берингов пролив. По его словам, ближайшие дни будут посвящены «активной и напряженной проработке» деталей встречи. Он предупредил, что процесс будет непростым.

Ранее ЕС выпустил заявление перед встречей Трампа и Путина.