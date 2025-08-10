Генсек НАТО призвал Украину признать де-факто контролируемые РФ территории

В переговорах по урегулированию конфликта на Украине необходимо признать фактический контроль территорий Россией. Об этом в интервью телеканалу ABC News заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

«Мы должны признать, что в данный момент Россия контролирует часть территории Украины. Вопрос будет заключаться в том, как двигаться дальше после прекращения огня», — сказал он.

Генсек НАТО добавил, что Украине не следует юридически признавать потерю территорий.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились провести 15 августа переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО, утверждают западные СМИ.

На фоне этого лидеры Франции, Италии, Великобритании, Финляндии, а также Германии, Польши и главы Еврокомиссии выпустили совместную декларацию, в которой указали, что европейские страны готовы продолжать оказывать военную и экономическую помощь Украине, поддерживать страну дипломатически. Утверждается, что конфликт можно завершить только при сочетании «активной дипломатии, поддержки Украины и давления на Россию».

