В США заявили о стремлении к урегулированию на Украине с учетом линии соприкосновения

Brian Snyder/Reuters

США стремятся к урегулированию на Украине с учетом текущей линии соприкосновения. Об этом заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News.

«Если взять нынешнюю линию соприкосновения между Россией и Украиной, мы попробуем достичь урегулирования, с которым и русские и украинцы могли бы жить относительно мирно», — подчеркнул политик.

Кроме того, Вэнс назвал предстоящие переговоры президента США Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина значительным прорывом для американской дипломатии.

9 августа Трамп сообщил, что встретится с Путиным на Аляске 15 августа. Эту информацию подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, лидеры двух государств сосредоточатся на обсуждении вариантов урегулирования конфликта на Украине.

Ранее постпред США при НАТО оценил возможность участия Зеленского во встрече на Аляске.

